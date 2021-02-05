العملية تمت منذ أشهر.. الكشف عن اعتقال زعيم “القاعدة في جزيرة العرب”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 12:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - فبراير - 2021 10:36 صباحًا

كشفت شبكة “سي إن إن” نقلاً عن مسؤول أممي مفاجأة أمنية بقيت طي الكتمان فترة من الزمن، تمثلت بالإعلان عن اعتقال زعيم “القاعدة في جزيرة العرب”، خالد باطرفي منذ عدة أشهر.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، أمس الخميس، عن اعتقال باطرفي في اليمن منذ عدة أشهر، مشيرة إلى مقتل نائبه، سعد عاطف العولقي، خلال “عملية أمنية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية في أكتوبر الماضي”.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد اعتقال باطرفي رسميًا، فيما لم تقدم الأمم المتحدة مزيدًا من التفاصيل بشأن العملية أو عن مكان باطرفي الحالي.

وكان موقع “سايت” الاستخباراتي والمهتم بشؤون الجماعات الجهادية قد لفت الانتباه، في أوائل أكتوبر، إلى “تقارير غير مؤكدة” تشير إلى أن قوات الأمن اليمنية اعتقلت باطرفي في محافظة المهرة قبل أن تسلمه إلى السعودية.

وأصبح باطرفي زعيم القاعدة في جزيرة العرب أوائل عام 2020 بعد مقتل سلفه، قاسم الريمي في غارة جوية أميركية في اليمن.

و باطرفي، وهو في الأربعينيات من عمره، وينتمي عائلة يمنية لكنه ولد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقد تدرب مع القاعدة في أفغانستان قبل 11 سبتمبر ،وانضم لاحقًا إلى فرع القاعدة في اليمن.

وفيما بعد أصبح باطرفي أحد المنظرين الرئيسيين لتنظيم القاعدة، ووفقًا للأمم المتحدة، فقد ساعد في الإشراف على عملياته الخارجية قبل أن يصبح زعيماً له في اليمن.

وبحسب موقع “سايت” فإن باطرفي الذي يعد أول قيادي كبير من تنظيم القاعدة يجري اعتقاله، كان قد ذكر عند استلام مهامه كقائد له في اليمن أن من مقتل قادة التنظيم يؤكد على “صدقهم” وبالتالي فإن اعتقاله سيسبب الحرج لهذه الجماعة المتطرفة التي يقودها حاليا أيمن الظواهري بعد مقتل مؤسسها أسامة بن لادن