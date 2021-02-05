الإمارات تتصدر حملات التلقيح ضد كورونا عربياً.. وأميركا عالمياً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 12:10 مساءً - منذ ساعتين

تواصل دول العالم حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، أملا في الوصول السريع لـ”مناعة جماعية”، تساعد في عودة الحياة لطبيعتها.

وكشفت إحصائيات تلقي اللقاح تصدر الإمارات، قائمة الدول العربية من حيث عدد الجرعات مقتربة من كسر حاجز الـ 4 ملايين جرعة، فيما تصدرت الولايات المتحدة القائمة عالميا بحوالي 35 مليون جرعة.

وبينما تقترب الإمارات من معدل تطعيم 40 شخصا لكل 100 نسمة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 493 ألف جرعة، ومعدل تلقيح 1.4 لكل 100 نسمة، فيما قدم المغرب حوالي 383 ألف جرعة، والبحرين حوالي 176 ألف جرعة، وعُمان حوالي 48 ألف جرعة، والكويت 45 ألف جرعة، ومصر حوالي 2500 جرعة، والجزائر حوالي 100 جرعة, وذلك حتى صباح الجمعة.

وتأتي إسرائيل في مقدمة دول العالم من حيث تطعيم عدد السكان بمعدل حوالي 61 جرعة لكل 100 نسمة، وإجمالي جرعات يتخطى 5 ملايين.

بدوره حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس العالم على التضامن الدولي لضمان توفر اللقاحات وبأسعار معقولة في جميع الدول.

وقال جوتيريس في رسالة بالفيديو، في وقت سابق، إن الحكومات تتحمل مسؤولية حماية شعوبها.

وحذر من أن “العلم ينجح، لكن التضامن يفشل.. تصل اللقاحات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع بسرعة، وأفقر دول العالم لم تحصل على شيء”.

وأكد جوتيريس أن الاقتصادات الرائدة في العالم تتحمل مسؤولية خاصة لدعم برنامج “كوفاكس” التابع لمنظمة الصحة العالمية لشراء وتوصيل لقاحات فيروس كورونا لأشد الناس فقراً في العالم.

كما حث الدول الغنية على تبادل الجرعات الزائدة من اللقاحات “من أجل المساعدة في تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم على أساس عاجل ولحماية النظم الصحية من الانهيار”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.