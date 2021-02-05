شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا: الانقلاب العسكري في ميانمار قد يضر بالاستقرار الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين اليوم الجمعة من أن الاضطرابات السياسية الناجمة عن الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار هذا الأسبوع يمكن أن تضر بالاستقرار الإقليمي.

وقال محي الدين إنه ناقش الوضع في ميانمار خلال محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في جاكرتا حيث كان في زيارة للبلاد استمرت 24 ساعة.

وقال محي الدين في تصريحات في نهاية الاجتماع مع جوكو: "ماليزيا مثل إندونيسيا، تشعر بالقلق بشأن الوضع في ميانمار التي اتخذت خطوة إلى الوراء في العملية الديمقراطية في البلاد".

وأضاف: "ثمة مخاوف من أنه يمكن أن يؤثر الاضطراب السياسي في ميانمار على السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال الجانبان إن وزيري الخارجية الماليزي والإندونيسي سوف يعقدان اجتماعا خاصا لكبار الدبلوماسيين برابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) التي تضم عشرة أعضاء لمناقشة التطورات في ميانمار، العضو في الرابطة.