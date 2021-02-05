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إدانة رئيس بنما مانويل نورييغا.... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 5 شباط

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بغداد - ياسين صفوان - 1917 - الشيخ سالم المبارك الصباح يتولى الحكم في الكويت بعد وفاة أخيه الشيخ جابر المبارك الصباح.

1962 - الرئيس الفرنسي شارل ديغول ينادي باستقلال الجزائر.

1974 - مركبة الفضاء أبولو 14 تهبط على سطح القمر.

1988 - إدانة رئيس بنما مانويل نورييغا بتهم بتهريب لمخدرات وغسيل الأموال.

2003 - وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يلقي خطابًا يتهم فيه الرئيس صدام حسين بعلاقته بتنظيم القاعدة.

2015 - مجلس نواب الشعب التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد.

2020 - مجلس الشيوخ الأمريكي يُبرئ الرئيس دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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