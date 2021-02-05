بالفيديو استقطاعات الرواتب تثير موجة غضب شعبية

استقطاعات الرواتب في قانون الموازنة اثارت موجة غضب شعبية لاسيما وانها تزامنت مع قرار رفع قيمة الدولار مقابل الدينار، وسط مطالبات للحكومة والبرلمان بالعدول عن هذه الخطوة

اقتصاد العراق يمر بضائقة وعجز غير مسبوق نتيجة الخلافات السياسية وتاخير اقرار الموازنه العامه الاتحادية ، موازنة بلا درجات وظيفية ولا فرص عمل في القطاع الخاص بسبب رفع سعر الدولار وانخفاض مبيعات النفط بشكل عام مما جعل الحكومة تلتجأ الى الاستقطاعات من رواتب الموظفين لسد العجز المالي الحاصل وبحسب خبراء اقتصاديين تحدثوا عن وجود نية للحكومة لاصدار قرار بتطبيق قانون ضريبة الدخل على اجمالي الراتب وليس فقط على الراتب الاسمي سيمنح للحكومة مبلغ 600 مليار دينار حيث اكدوا ان نظام الاستقطاعات سيكون قانونياً تحت عنوان ظريبة الدخل وعلى وفق المادة 113 من قانون رواتب الموظفين والمتقاعدين.



من جانبهم عبر بعض المواطنين عن تخوفهم من مثل هكذا قرارات مؤكدين انها ستضيف اليهم خسائر كبيرة وضررا مضاعفا يقع على عاتقهم , مطالبين الجهات المعنية بوضع حلول كفيلة لمشاكلهم وعدم المساس برواتبهم بأي شكل من الاشكال