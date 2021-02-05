"نووي إيران" يتصدر اجتماع الأمن القومي بالبيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد البيت الأبيض، الجمعة اجتماعا، لمناقشة "نووي إيران"، في إشارة للطبيعة الملحة التي يشعر بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال طهران.

وقالت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن البيت الأبيض يعقد اجتماعا، اليوم، للجنة كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي، يركز على البرنامج النووي الإيراني.

وطبقًا للموقع، لاتزال إدارة بايدن تعمل على تحسين استراتيجيتها بشأن سبل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، لكنها تريد العمل مع الحلفاء لإبطاء جهود إيران في تخصيب اليورانيوم ومنع سباق التسلح بالشرق الأوسط.

وأشار "أكسيوس" إلى أن لجنة كبار مسؤولي المجلس، التي تنعقد بغرفة العمليات ويحضرها وزراء الدفاع والخارجية وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين بالأمن القومي، تستهدف مناقشة السياسات على أعلى مستوى قبل عرض التوصيات على الرئيس.

وسبق ذلك اجتماع للنواب من شتى وكالات الأمن القومي. كما ترأس نائب مستشار الأمن القومي، جون فينر، الأربعاء، جلسة مشابهة تركز على الشرق الأوسط.

وقال مصدر مطلع إن أحد البنود الرئيسية لاجتماع، الجمعة، هو ما إن كان يجب الدفع باتجاه العودة إلى الاتفاق النووي قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/حزيران، أو الانتظار لما بعدها.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتماعًا افتراضيًا، الجمعة، مع وزراء خارجية المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، مع وجود إيران على جدول الأعمال أيضًا.

وخلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض، الخميس، ألمح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى الرؤية الدبلوماسية القادمة للإدارة بشأن إيران.

وقال: "نعمل بنشاط" مع الشركاء الأوروبيين، وإن المشاورات ستنتج جبهة موحدة عندما يتعلق الأمر باستراتيجيتنا."

وخلال زيارة إلى وزارة الخارجية، الخميس، لم يتحدث بايدن عن جهوده لإحياء الاتفاق النووي، وتعهد بمواصلة دعم السعودية بالأنظمة الدفاعية، مشيرًا إلى "التهديدات من القوات المدعومة من إيران في عدة دول".

والشهر الماضي، أعلنت إيران رفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو ما يتخطى حدود الاتفاق الـ5%، في انتهاك واضح للاتفاق.

وطلب بلينكن من مبعوث إيران المعين حديثًا، روب مالي، تشكيل فريق مفاوضات مكون من دبلوماسيين وخبراء مع مجموعة من الآراء حول مسار المضي قدمًا مع إيران.