شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يعاقب نائبة جمهورية لدعمها نظريات تآمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

طرد مجلس النواب الأمريكي، الخميس، نائبة جمهورية متشددة مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب من لجنتين نيابيتين بسبب إدلائها بتصريحات مؤيدة لنظريات تآمرية، في خطوة تأديبية أتت في ختام جدل استمر أسابيع وأحدث شرخاً في صفوف الحزب الجمهوري.

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 199 وافق مجلس النواب على طرد مارجوري تايلور غرين النائبة عن ولاية جورجيا من لجنتي التربية والميزانية، في تصويت عكس إلى حد بعيد ميزان القوى الحزبية في المجلس. وانضم 11 نائباً جمهورياً فقط للأغلبية الديمقراطية في إدانة هذه النائبة التي أيدت نظريات تآمرية تروّج لها حركة «كيو أنون» اليمينية المتطرفة ورددت مزاعم ترامب بأنه فاز بالانتخابات الرئاسية وأن الديمقراطيين سرقوا الفوز منه وأدلت بتصريحات بدت فيها كأنها تدعو إلى إعدام مسؤولين ديمقراطيين.

وصوّت النواب على طرد غرين البالغة من العمر46 عاماً، على الرغم من أنها ألقت على مسامعهم قبيل التصويت خطاباً كان أشبه بفعل ندامة؛ إذ أكدت فيه أنها لم تعد تؤمن بنظريات المؤامرة وأعربت عن أسفها لما بدر منها قبل انتخابها. وفي خطابها الذي ألقته وقد وضعت على وجهها كمامة كتب عليها «حرية التعبير»، قالت غرين: «لقد آمنت بأشياء لم تكن صحيحة وأنا آسفة على ذلك»، مؤكدة أنها توقفت عن الإيمان بنظريات المؤامرة قبل ترشحها إلى الانتخابات النيابية التي جرت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية. وأضافت: «كانت تلك تصريحات من الماضي لا تمثّل قيمي»، متهمة وسائل الإعلام بأن «ذنبها لا يقل عن ذنب كيو آنون، لأنها تقدم حقائق وأكاذيب تقسّمنا».

وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير خلال النقاش الذي سبق التصويت: إنه «لا يمكن السماح لأي نائب بأن يتصرف مثل غرين من دون أن يحاسب».

بدوره حذّر النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي زملاءه الجمهوريين من أنه إذا حصلت غرين على دعم واسع من معسكرها، فإن «المتطرفين العنيفين سيرون في هذا الأمر علامة أخرى على أن لهم مكاناً شرعياً في النقاش الوطني». لكن الجمهوريين رفضوا هذا المنطق، معتبرين أنه لا ينبغي معاقبة زميلتهم على تصريحات أدلت بها قبل دخولها الكونجرس في يناير.

وقال زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس كيفن مكارثي: إنه «لا أحد يؤيّد ما قيل قبل أن تصبح غرين، عضواً في مجلس النواب».