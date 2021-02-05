شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال أحد أبرز مساعدي زعيمة ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانغون - (أ ف ب)

اعتقلت السلطات في ميانمار، الجمعة، أحد أبرز مساعدي الزعيمة أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري مطلع الأسبوع، في حين دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الجنرالات الانقلابيين إلى التخلي عن السلطة، بينما أتى موقف مجلس الأمن أقل حدة. ولا تزال الاعتقالات في بورما متواصلة بعد أربعة أيام على وصول الجيش إلى السلطة.

وكتب كيي توي، المتحدث باسم حزب «الرابطة الديمقراطية من أجل الديمقراطية»، على فيسبوك، أن هين هتين البالغ 79 عاماً اعتُقل في منزل ابنته في رانغون، عاصمة البلاد الاقتصادية. وهتين عضو مخضرم في «الرابطة الديمقراطية من أجل الديمقراطية». وبقي معتقلاً أكثر من عشرين عاماً في ظل الحكم العسكري بين 1989 و2010.

وقال الأربعاء لإذاعة فرنسا الدولية: «أنا أتوقع أن يتم توقيفي، لكنني لست قلقاً. نحن معتادون على الكفاح السلمي». وبين الاثنين والخميس اعتُقل 133 مسؤولاً سياسياً بينهم أعضاء في البرلمان، وفقاً لبيانات جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير حكومية تتخذ رانغون مقراً. وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من عشرة ناشطين اعتقلوا أيضاً.

ولا تزال الأحداث في بورما على جدول الأعمال الدولي. وحض بايدن، الجنرالات الانقلابيين على التخلي عن السلطة، فيما تفكر إدارته في فرض عقوبات محددة على بعض العسكريين. لكنّ الأمم المتحدة خففت اللهجة. وتبنى مجلس الأمن بياناً مشتركاً أعرب فيه عن قلقه العميق من الأوضاع في ميانمار، ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين، لكنّ لم يدن الانقلاب.