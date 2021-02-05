شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان ناريتان في المربع الذهبي لدوري السلة السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تنطلق، السبت، منافسات نصف نهائي دوري الإمارات لكرة السلة، بإقامة مباراتي الذهاب، وتجمع الأولى شباب الأهلي مع ضيفه النصر على صالة نادي شباب الأهلي- فرع الممزر في «ديربي دبي»، وفي الثانية يستضيف الشارقة جاره البطائح في «ديربي الإمارة الباسمة»، وسترفع المواجهتان شعار الفوز ما سيجعلهما ناريتين نظراً لرغبة كل فريق من أطراف المربع الذهبي تحقيق الفوز ذهاباً لتسهيل مهمته في جولة الإياب المقررة في الثالث عشر من فبراير الجاري، من أجل بلوغ النهائي.

وسيرفع «ديربي دبي» شعار الفوز لرغبة فريق «الفرسان» في العبور إلى النهائي مجدداً على غرار الموسم الماضي ومواصلة سعيه لاسترداد لقبه الذي جرده منه «الملك» الموسم المنصرم، وفي المقابل يريد «العميد» فرض معطيات جديدة على منصة التتويج في نسخة الموسم الحالي، بأن يزورها ليكون ذلك بمثابة إعلان لانطلاقة جديدة للسلة النصراوية، وهو ما يتطلب منه الفوز ذهاباً ليعزز حظوظه في التأهل للنهائي.

وفي المواجهة الأخرى سيكون ديربي الشارقة مشتعلاً نظراً لرغبة «الملك» حامل لقب النسخة السابقة من الدوري في الاحتفاظ بلقبه، ولن يتيسر له ذلك دون التأهل للمباراة النهائية ليدافع فيها عن لقبه، والعبور إلى النهائي يتطلب منه الفوز ذهاباً وإياباً، ولا يرغب في خوض مواجهة ثالثة فاصلة لحسم التأهل حسب نظام البطولة (BEST OF 3)، وفي المقابل يدخل البطائح صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية المباراة بطموح ببلوغ المباراة النهائية ليكون ذلك بمثابة إنجاز جديد للفريق فتأهله يعني استمراره على المؤشر التصاعدي بضمان الميدالية الفضية على الأقل، ما يعني الارتقاء قفزة جديدة على منصة التتويج.