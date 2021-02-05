شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد أسماء سعد الجمال عضوا بالنواب خلفا لوالدها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، كيفية التصرف القانونى، حال شغر مقعد مجلس النواب فى حالة وفاة نائبه.

ونصت المادة 25 من القانون، على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

وبعد خلو المقعد لوفاة النائب سعد الجمال، فمن المقرر أن يعلن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلو المقعد، بعد تلقيه إخطار وخطاب من وزارة الداخلية، بشأن وفاة العضو وتأبينه.

وإعمالا لنص قانون مجلس النواب، فمن المقرر أن يتم تصعيد أسماء سعد سليم الجمال احتياطي القائمة.

وتوفى منذ قليل، النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عاما، ومنتظر تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالصف الجيزة.

ولد سعد الجمال في 20 يونيو عام 1945، في محافظة الجيزة، بمركز الصف، حصل على ليسانس الحقوق ودبلومة العلوم الشرطية، عام 1966 بتقدير جيد جدًا.

عام 1992، عين الجمال، مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائي ومسرح الجريمة، بالمركز العربي للدراسات الأمنية في مدينة الرياض بالسعودية.

وفي العام التالي، عين نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم نائبًا لمدير أمن القليوبية.

وفي عام 1997، عين مديرًا لأمن قنا بدرجة مساعد وزير داخلية حتى خروجه من الخدمة.

دخل الجمال العمل السياسي، عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف.

وفي عام 2005 عين رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب.

وتم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوًا في البرلمان العربي عام 2010.

ومع فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في أغسطس 2015، تقدم «الجمال» بأوراق ترشحه إلى لجنة انتخابات محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، على المقعد الفردي بدائرة الصف، كمرشح مستقل، ولكنه لم يلبث وسحب أوراق ترشحه؛ معلنًا انضمامه إلى قائمة في حب مصر.