شكرا لقرائتكم خبر عن "لا مجال للاحتجاجات".. أبرز توصيات رئيس النواب للأعضاء هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات العامة للمجلس هذا الأسبوع، على ضبط المشهد العام وتوجيه الأعضاء باتباع سلوكيات تليق بالمشهد الحضاري للمؤسسة التشريعية أمام الجميع والعالم، وهو ما سيطر على معظم كلماته خلال الجلسات العامة، والتى كانت للاستماع لـ 10 وزارء خلال هذا الأسبوع لاستكمال التعرف على ما تم ببرنامج الحكومة" مصر تنطلق".

ونرصد أبرز توجيهات رئيس "النواب" للأعضاء خلال كلماته:

أعطى الكلمة بعدالة مطلقة.. لا أريد احتجاجات.

عليكم عدم الإساءة لأحد.

كل يوم بنضرب رقم قياسى فى عدد المتحدثين بالجلسة العامة.

مراعاة التحدث باللغه العربية .

التحدث بإيجاز بدون تفاصيل لترك فرصة للآخرين

الالتفاف حول الوزراء مشهد لا يليق بنواب يراقبون أعمال الحكومة.

غير مقبول الإطالة بدون داعي فى الكلام

حذف أى كلمة أجنبية من المضبطة واستثناء الأسماء والمصطلحات العالمية

الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع تأكيد مسبقا على انخفاض المنحنى الوبائى

إظهار الصورة الطيبة دوما عن المجلس النيابي :لسنا أقل من الدول العظمي.