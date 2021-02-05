شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل وزير الآثار أمام النواب لتطوير القطاع السياحى والحد من خسائر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، خلال كلمته بمجلس النواب، أمس الخميس، جهود الوزارة وما قامت بتنفيذه فى إطار برنامج الحكومة" مصر تنطلق"، وما عملت عليه خلال الفترة الماضية بالقطاع السياحى .

وقال وزير السياحة والآثار، إن جائحة كورونا هى أكبر أزمة أثرت على القطاع، وكانت السقوط الحر لقطاع الآثار والسياحة، مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرارًا بغلق قطاع السياحة، حفاظًا على سمعة مصر، وهذا القرار في 16 مارس الماضي، جاء بعد فترة رواج كبير خلال شهري يناير وفبراير 2020.

ونرصد أبرز رسائل وزير الآثار للنواب خلال كلمته :

- كورونا أكبر أزمة ضربت السياحة و2019 سنة قوية للقطاع.

- السيسى الرئيس الوحيد الذى افتتح 3 متاحف فى نفس الوقت بآثار بلده.

- الإعلام الأجنبى أوصى بمصر كأفضل الوجهات السياحية بـ 2021

- متحف العاصمة الإدارية مفاجأة للجميع.. ومتحف التحرير سيظل باقيا

- مصر "مظلومة" سياحيا والحكومة مستمرة فى دعم القطاع .

- مفيش جهة فى العالم "مخاطبنهاش" علشان نرجع رأس نفرتيتى

- أصبح دخل الآثار "صفر" منذ 11 شهرا بسبب جائحة كورونا.

- دعم القطاع السياحي بمبادرات من البنك المركزى لتقليل الخسائر.

- رغم الخسائر استمرت الحكومة فى دعم القطاع والعاملين شرط عدم التسريح .

- رغم تداعيات "كورونا" تم افتتاح 16 فندقا بجنوب سيناء ومرسى علم والساحل الشمالي ومرسى مطروح.

- بذل الجهود لتدشين حملة قومية للتسويق والترويج السياحي.

- العمل مع هيئة التنمية السياحية لتخصيص أراضى للمشروعات السياحية.

- تخصيص 60 مليون جنيه للبنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.

- جاهزون لمهرجان المومياوات الملكية لكن فى انتظار انحسار أزمة كورونا .

-استرداد 450 قطعة آثرية وترميم المعبد اليهودى .