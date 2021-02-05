صور.. خروج قطار "منوف - القاهرة" عن القضبان وتوقف الحركة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

هرع ركاب قطار رقم 122 "منوف القاهرة"، صباح اليوم الجمعة، بالنزول منه عقب خروج عجلاته عن القضبان بمحطة حلواصي البلد في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسبب خطأ حدث في التحويلة، وأصيب الركاب بحالة من الفزع مُضطرين لترك القطار خوفًا من انقلابه.

وأكدت مصادر خاصة لـ"الخليج 365"، أن حركة القطارات توقفت بمحافظة المنوفية بسبب مشكلة محطة حلواصي البلد لوجود القطار بخط مُفرد، واستمرت المُشكلة لنحو ساعة كاملة، وقررت إدارة المحطة استدعاء الفنيين المختصين والمعدات اللازمة لإعادة عربتين إلى مسار القطار على القضبان.