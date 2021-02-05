بعد الأمطار.. توقعات بتساقط الثلوج على سانت كاترين والمدينة تعلن الطوارئ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تضرب مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء اليوم الجمعة موجة الطقس السيئ، شهدت تلبد سمائها بالغيوم مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الغيوم يغطي سماء المدينة، ومن المتوقع أن تشهد سقوط أمطار، وربما الثلوج مع حلول الليل، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات استعدادًا لمواجهة هذه الظروف.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن المدينة تعرضت مساء أمس لسقوط أمطار غزيرة ولم ينتج عنها سيول، وجميع الطرق الداخلية والرابطة بين المدينة والمدن الأخرى تعمل بشكل طبيعي.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بعدد من سيارات شفط المياه، وفريق من الفنيين لفتح البلاعات لتصريف مياه الأمطار والسيول في حالة حدوثها .

وأضاف أن المدينة لديها مخزون كافي من المواد الغذائية، وتوافر الزيوت والسولار والوقود اللازم لتشغيل المعدات، وجرى التنسيق مع شركة الكهرباء، لتشغيل المحولات في حالة قطع التيار الكهربائي، والتواصل على مدار 24 ساعة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للوقوف على مجريات الأمور أول بأول ,

وأكد أنه جرى التأكيد على رؤساء الأحياء، والقرى بتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها، وسرعة التعامل مع تداعيات الموقف.