افتتاح 3 مساجد جديدة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت مديرية أوقاف بني سويف، أنه سيجرى افتتاح 3 مساجد بالمحافظة، اليوم الجمعة، ضمن خطة الوزارة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد.

من جانبه أعلن الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المساجد التي سيجري افتتاحها ٢ بمركز اهناسيا وهما المسجد البحري بقرية المسيد الأبيض، ومسجد حفني بعزبة عزت، والثالث بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر.

وأكد الشيخ صفوت نظير أن المساجد تحت إشراف كامل من وزارة الأوقاف ما يساهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي، ويواجه الأفكار المغلوطة والظلامية التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين الشباب، وجموع المواطنين.