«الصحة العالمية» تدعو إلى تسريع عمليات التلقيح ضد «كورونا» في أوروبا

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شدد مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن على أوروبا ومجموعات تصنيع الأدوية العمل سويا لتسريع عمليات التلقيح ضد كوفيد-19، معبرا عن القلق إزاء فعالية لقاحات على نسخ متحورة للفيروس.

وقال مدير المنظمة في أوروبا هانس كلوغ «علينا أن نكون مستعدين»لمشكلات جديدة مع نسخ متحورة للفيروس «بتعزيز قدرة الدول فيما يتعلق بالتسلسل الجيني».

في الاتحاد الأوروبي تم تلقيح ما نسبته 2,5 بالمائة من المواطنين بجرعة لقاح أولى، وسط الأمل بتسريع العملية مع إعلان العديد من المختبرات عن زيادة عمليات تسليم اللقاحات.

وقال «علينا أن نتكاتف لتسريع عمليات التطعيم... مع شركات أدوية منافسة لضم الجهود من أجل زيادة الطاقة الانتاجية بشكل كبير... هذا ما نحتاجه».

وردا على سؤول حول ما إذا كانت اللقاحات المتوفرة منذ ديسمبر ستكون فعالة ضد نسخ متحورة جديدة للفيروس أجاب كلوغ «هذا هو السؤال الكبير. أشعر بالقلق».

وقال «إنه تذكير قاس بأن الفيروس لا يزال يتحكم بالإنسان».

وقال «ربما إذا قامت دول الاتحاد الاوروبي بتلقيح 20 بالمئة من سكانها -- 20 بالمئة أي الأشخاص الأكبر سنا وموظفو الرعاية الصحية والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة -- إذا بلغوا نسبة 20 بالمئة ربما تكون تلك اللحظة التي يمكنهم فيها البدء بتشارك بعض اللقاحات».



