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اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن

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ابوظبي - سيف اليزيد - اعتُقل زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي قبل أشهر عدّة، وفق ما أفاد تقرير للأمم المتحدة.
والتقرير الذي أعدّه فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسِل لمجلس الأمن، أشار إلى أنّ باطرفي الذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب قبل عام اعتُقل خلال "عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في أكتوبر" أدّت أيضا إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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