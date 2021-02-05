خالد بن سلمان: نتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ 25 دقيقة

عقب التصريحات التي أدلى بها أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.

رحب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، بالتزام الرئيس الأميركي جو بايدن العمل مع الحلفاء ضد اعتداءات إيران ووكلائها.

وقال في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، “نتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة”.

كما أضاف “تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات وبكل حزم”.

ووكان بايدن قد أكد في خطاب من وزارة الخارجية هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته، الخميس، أن “السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران”.

كما أعلن وقف دعم العمليات القتالية في اليمن، مشددا على أهمية وضع نهاية للحرب في اليمن.