مطالب بإنصاف عمال النظافة بالعاصمة الاقتصادية واتهامات للعمدة بإقصاءهم

جدة - عبدالحي حسين - يعيش عمال النظافة “الجماعيين” الذين كانوا رهن إشارة شركات النظافة بجماعة الدار البيضاء، ظروفا اجتماعية هشة، ووضعية مادية متأزمة؛ بحسب قولهم، ما دفع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى مراسلة، سعيد أحمدوش، والي جهة الدار البيضاء-سطات، خلال الأيام الجارية، متهمة رئيس جماعة الدار البيضاء بإقصاءهم.

وأوضحت الجامعة نفسها، في المراسلة المذكورة، “أن العمال الجماعيين يعيشون أوضاعا اجتماعية ومادية ونفسية جد متدهورة، جراء عدم مواصلة جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء البيئة الحوار والتفاوض معهم”.

وقالت الجامعة نفسها، إن “جماعة الدار البيضاء لم تف بوعودها، في تنفيذ الاقتراحات والوعود المتعلقة بتدبير هذا الملف الاجتماعي، وإيجاد حل لوضعيتهم الاجتماعية، كما لم تراع مصالحهم فترة تمرير قرار تفويض عقود التدبير المفوض ولم تشفع لهم السنوات العديدة بالقطاع وما قدموه من خدمات لساكنة الدار البيضاء والجماعة المذكورة”.

ودعا المصدر نفسه، إلى إنصاف عمال النظافة “الجماعيين”، الذين تعرضوا إلى الإقصاء من دفتر التحملات قطاع النظافة بجماعة الدار البيضاء، من أجل تجنبهم الوضعية الاجتماعية والضائقة المادية المتازمة التي اصبحوا يعيشونها”.