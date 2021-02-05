اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

وبحسب الأمم المتحدة، فقد قُبض على زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، خالد باطرفي، وقتل الرجل الثاني في التنظيم، سعد عاطف العولقي، خلال عملية في مدينة الغيضة اليمنية بمحافظة المهرة في تشرين الاول".



وتم الكشف عن اعتقال باطرفي في تقرير واسع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قبل مراقبي الأمم المتحدة الذين يتتبعون التهديد الإرهابي الجهادي العالمي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد اعتقال خالد باطرفي رسميا. ولم تقدم الأمم المتحدة مزيدا من التفاصيل حول عملية اعتقاله أو عن مكان اعتقاله الحالي.

وأصبح خالد باطرفي زعيم القاعدة في جزيرة العرب أوائل عام 2020 بعد مقتل سلفه في غارة جوية أمريكية، وهو في الأربعينيات من عمره، من عائلة يمنية، لكنه ولد في الرياض في السعودية. تدرب مع القاعدة في أفغانستان قبل 11 ايلول، وانضم لاحقا إلى فرع القاعدة في اليمن. أصبح باطرفي أحد الأديولوجيين الرئيسيين للجماعة، ووفقا للأمم المتحدة فقد ساعد في الإشراف على عملياتها الخارجية قبل أن يصبح زعيما.

