آخر تفاصيل المدن الصناعية في العراق

وقال الخباز في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "المدن الصناعية المقرة في العراق خمس مدن، اثنان منها شارفتا على الانتهاء إحداها في ذي قار، وتم اكمال البنى التحتية والمنشآة الخاصة وقريبا سيتم افتتاحها".



واضاف أن "المدينة الصناعية في البصرة تم انجازها بنسبة 70% وتحتاج الى اشهر قليلة لافتتاحها، بالاضافة الى مدن صناعية في الموصل وصلاح الدين والانبار"، مشيرا الى "تباحث الوزارة مع مجموعة استثمارية عراقية اجنبية مشتركة وتقديم التسهيلات كافة لانشاء مدينة صناعية طبية في بغداد، حيث تم تخصيص الموقع وجاري العمل على الاتفاقات حول استملاك الارض بغية اقامة المشروع".

وافصح عن أن "المدينة ستنتج مستلزمات طبية وأدوية ومعدات وقائية وخلال ستة اشهر ستظهر المدينة الصناعية الطبية الى النور"، مردفا ان "المشروع بحاجة الى اموال ومواد خاصة وذات مواصفات، فضلا عن اختيار الشركات المناسبة لتنفيذه".



وبشأن المدينة الاقتصادية بين العراق والاردن بين وزير الصناعة، انه "المدينة كبيرة تحوي على منطقتين حرة صناعية واخرى تجارية تهدف الى تكوين مدينة صناعية تجارية شاملة".

من جانب آخر أوضح وزير الصناعة، أن "الوزارة في تواصل مستمر مع وزارة الصحة للتباحث بشأن توفير مستلزمات طبية ومعدات واوكسجين تحسباً للمرحلة المقبلة من الجائحة"، مبينا أن "هناك عقودا مع وزارة الصحة لتوريد الكمامات والاوكسجين وان الوزارة داعمة للمنتج الوطني وان يكون ذا كفاءة عالية وقدرة على المنافسة".

