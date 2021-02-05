تنفيذ 50 غارة على مواقع داعش في بادية الشام

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن عدد الغارات الروسية بلغ 50 غارة جوية، في حين نفذ الجيش السوري أربع غارات، استهدفت جميعها البادية السورية خلال الـ24 ساعة الماضية، تزامناً مع هجمات وكمائن ينفذها تنظيم داعش هناك.وقال المرصد اليوم، إن تنظيم داعش نفذ هجوماً مباغتاً استهدف مواقع لقوات الجيش السوري في محيط حقل التيم النفطي جنوبي مدينة دير الزور.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال الساعات الفائتة، ترافقت مع استهدافات متبادلة ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وأشار المرصد، إلى اشتباكات عنيفة على محاور عدة ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة في البادية السورية، بين تنظيم داعش وقوات الجيش السوري والميليشيات الموالية له، في هجوم مباغت جديد ينفذه الأول على مواقع الأخير شرقي حماة تحديداً، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين.



ووثق المرصد خسائر بشرية فادحة تمكن التنظيم من إيقاعها في هذا الهجوم، حيث قتل 19 من قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين له، بينهم 11 قتيلاً من ميليشيا "لواء باقر".