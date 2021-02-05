مكتب الصرف: ارتفاع طفيف في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2020

جدة - عبدالحي حسين - أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المئة مع نهاية دجنبر 2020، محققا 15.54 مليار درهم، مقابل 15.37 مليار درهم قبل عام.

وأوضح المكتب في نشرة خاصة حول مؤشرات التجارة الخارجية في نهاية 2020، أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض معدل إنفاق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41.6 في المئة/ 10.82 مليار درهم، إلى جانب انخفاض العائدات (-22.3 في المئة).

وفي ما يتعلق بالتدفق الصافي للاستثمارات المغربية المباشرة إلى الخارج، فقد شهد انخفاضا بأكثر من 5.27 مليار درهم عن عام 2020.

وبذلك سجل هذا التدفق ما يناهز من 7.74 مليار درهم خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 32.8 في المئة، بينما تضاعف حجم التصرفات في هذه الاستثمارات (زائد 1.49 مليار درهم).

وأشار مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زادت سنة 2020 بنسبة 5 في المئة، مسجلة 67.99 مليار درهم.

وبلغت عائدات السفر 36.36 مليار درهم عام 2020 في حين انخفض الإنفاق بنسبة 49.6 في المئة، مسجلا 10.54 مليار درهم وكذا فائض ميزان السفر الذي تراجع بنسبة 55.3 في المئة.