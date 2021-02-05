لدعمها نظرية ترامب.. النواب الأمريكي يعاقب نائبة جمهورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرد مجلس النواب الأمريكي، نائبة جمهورية متشددة مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب من لجنتين نيابيتين بسبب إدلائها بتصريحات مؤيدة لنظريات تآمرية.

أتت تلك الخطوة التأديبية في ختام جدل استمر أسابيع وأحدث شرخاً في صفوف الحزب الجمهوري.

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 199 وافق مجلس النواب على طرد مارجوري تايلور غرين النائبة عن ولاية جورجيا من لجنتي التربية والميزانية، في تصويت عكس إلى حدّ بعيد ميزان القوى الحزبية في المجلس.

وانضم 11 نائباً جمهوريا فقط إلى الأغلبية الديمقراطية في إدانة هذه النائبة التي تؤمن بنظريات تآمرية تروج لها حركة "كيو أنون" اليمينية المتطرفة وتردّد مزاعم ترامب بأنه فاز بالانتخابات الرئاسية لكنّ الديمقراطيين سرقوا الفوز منه.

وفي وقت سابق أمس الخميس، طلب فريق الادعاء الديمقراطي، من الرئيس السابق الإدلاء بشهادته في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء على الكابيتول الشهر الماضي.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين في رسالة إلى دونالد ترامب تأتي قبل بدء المحاكمة في 9 فبراير/شباط "أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 يناير/ كانون الثاني 2021".

إلا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتزم رفض الإدلاء بشهادته تحت القسم في مساءلته أمام الكونجرس، بحسب وسائل إعلام.