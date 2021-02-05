تقرير أممي يؤكد اعتقال زعيم فرع "القاعدة" في اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الأمم المتحدة القبض على زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن، منذ عدة أشهر.

واعتقلت السلطات زعيم فرع القاعدة في اليمن، خالد باطرفي، بالإضافة إلى وفاة الرجل الثاني سعد عاطف العولقي، خلال عملية أمنية في محافظة المهرة اليمنية، أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد اعتقال باطرفي رسميًا، فيما لم تقدم الأمم المتحدة مزيدًا من التفاصيل حول العملية أو عن مكان بطرفي الحالي.

وتم الكشف عن اعتقال البطرفي في تقرير واسع النطاق إلى مجلس الأمن الدولي من قبل مراقبي الأمم المتحدة الذين يتتبعون التهديد الإرهابي الجهادي العالمي، والتي حذرت من تصاعد خطر تنظيم داعش الإرهابي بالتزامن مع إجراءات مكافحة فيروس كورونا في العالم.

وخلال السنوات الماضية، كشفت تقارير عدة عن مدى التنسيق والتعاون بين المليشيا الحوثية وتنظيم القاعدة للقتال ضد الجيش الوطني والمقاومة وأبناء القبائل المساندين للشرعية في اليمن.