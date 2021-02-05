محاكمة ترامب بـ"الشيوخ".. الرئيس السابق يرفض الشهادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مستشار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنّ الملياردير الجمهوري لن يدلي بشهادته في إطار محاكمته التي ستنطلق الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ.

وقال جيسون ميلر إنّ "الرئيس لن يدلي بشهادة في محاكمة غير دستورية".



وأمس الخميس، طلب فريق الادعاء الديمقراطي، من ترامب الإدلاء بشهادته في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء على الكابيتول الشهر الماضي.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين في رسالة إلى ترامب تأتي قبل بدء المحاكمة في 9 فبراير/ شباط "أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 يناير/كانون الثاني 2021".