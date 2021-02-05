4 قوائم تنافس على رئاسة الحكومة الليبية الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت البعثة الأممية لدى ليبيا القوائم النهائية للمرشحين للسلطة التنفيذية الجديدة في البلاد

ويصوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف عليها خلال الساعات القليلة القادمة، لاختيار واحدة تحظى بقيادة البلاد للانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري.

وكشفت مصادر ليبية لـ"الخليج 365" عن تسليم 4 قوائم إلى البعثة الأممية، قبل غلق الباب مساء الخميس، والتي جاءت كالتالي:

القائمة الأولي

رئيس المجلس الرئاسي محمد البرغثي، ونائبيه علي أبو الحجب، وإدريس القايد ، ورئيس الحكومة محمد خالد الغويل

القائمة الثانية

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني، وعبد الله اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة

القائمة الثالثة

رئيس المجلس الرئاسي الشريف الوافي، ونائبيه عمر بوشريده، وعبد الرحمن البلعزي، ورئيس الحكومة محمد المنتصر.

القائمة الرابعة

رئيس المجلس الرئاسي عقيلة صالح، ونائبيه أسامة الجويلي، وعبدالمجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا

وحتى إغلاق باب التصويت لم يتم لنا التأكيد من كافة القوائم الأربعة هل هناك قوائم أخرى.

وفي وقت سابق أعلن القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بمجلس الدولة الليبي، انسحابه من الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي.

المشري الذي حصل على 8 أصوات من المجمع الانتخابي عن المنطقة الغربية بنسبة 22.2% -أقل بكثير من النسبة المطلوبة للفوز بالمنصب 70%- زعم أن ترشحه كان لإيجاد توازنات سياسية معينة لكنه انسحب.

والثلاثاء الماضي، فشل جميع المرشحين لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي في الحصول على نسبة الـ70% المطلوبة لحسم الفوز، من خلال التصويت الفردي، ليتقرر –وفقًا للآلية المعتمدة- إجراء جولة تصويت ثانية بواسطة آلية القوائم.

وحل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وأبرز المرشحين للمجلس الرئاسي في الشرق في المرتبة الأولى بين كافة المرشحين وإقليميه بـ 9 أصوات، إلا أنهم جميعا لم يحصلوا على النصاب المطلوب للفوز.

آلية التصويت

وتنص آلية التصويت التي توافق عليها أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، على أن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم-على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو ما نسبته 70%.



وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.



ويجب أن تحصل القائمة على 17 صوتا للتزكية، (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50+1% من الأصوات.