شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل تشريعى مرتقب لحل تدنى إيجارات أصول وزارة الأوقاف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات مجلس النواب، استماع أعضاؤه لبيان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والذى أكد على أن الوزارة تستعد لإرسال مشروع قانون لتحقيق شرط الواقف انتهت منه وسلمته لمجلس الوزراء.

وأكد "جمعة" أن الهيئة لن تقوم بطرد أى مستأجر أو ساكن فى شقق وأملاك الأوقاف، بينما مستعدة لتوفير مسكن بديل لهم، لكن تدنى القيمة الإيجارية لن يحقق شرط الواقف، لافتا إلى أن الوزارة تسلمت خلال الفترة الماضية، أوقاف لم تكن تحت ولاية "الأوقاف" بما يزيد على 7 مليارات جنيه، منها فى عام 2020 تسلمت أوقاف بقيمة 350 مليون، وفى شهر ديسمبر الماضى، تسلمت أوقافات بـ27 مليون.

ونرصد أسباب هذه التعديلات:

- ارتفاع القيمة السوقية للأصول التابعة للهيئة الأوقاف المصرية فبعضها يصل 20 مليون.

- تدنى القيمة الإيجارية المحصلة لنحو 8 جنيهات فقط.

- يتم صرف نفقات أكثر من العائد.

- تعطل جزء كبير من الأصول مما يقلل من إيرادات الوزارة.