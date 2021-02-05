الصين تسجل أقل إصابات يومية بكوفيد-19 منذ أكثر من شهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الصين سجلت أقل عدد من الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 منذ أكثر من شهر، فيما يشير إلى أن أحدث موجة من المرض تنحسر قبيل عطلة العام القمري الجديد، وهي عطلة رئيسية تبدأ الأسبوع القادم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 30 في اليوم السابق.

وهذا أقل عدد من الإصابات يُسجل في يوم واحد منذ تسجيل 19 إصابة في 31 ديسمبر كانون الأول.

وذكرت اللجنة أن من بين الحالات الجديدة ست حالة محلية فقط.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة بدون أعراض 28 حالة ارتفاعا من 12 في اليوم السابق.

ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89669 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.