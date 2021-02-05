أمريكا ترفض اتهام وزير تركي لها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 2016

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 فبراير 2021

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن تأكيدات مسؤولين أتراك بأن الولايات المتحدة ضالعة في الانقلاب الفاشل في تركيا في عام 2016 "خاطئة تماما".



وقالت الوزارة في بيان، بعدما اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب، إن مثل تلك "التصريحات وغيرها من المزاعم غير المسؤولة والتي لا أساس لها بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أحداث في تركيا لا تتسق مع وضع تركيا كحليف في حلف شمال الأطلسي وشريك استراتيجي للولايات المتحدة".