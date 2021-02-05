شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 9 أهداف لجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، مؤخرا من مناقشة 60 مادة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وفيما يلى نستعرض أهداف جهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.

ووفقا لمشروع القانون يهدف الجهاز للآتي:

1. إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2. وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى.

3. رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث.

4. دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.

5. منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة.

6. إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها.

7. تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها.

8. التعاون بين الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

9. إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.