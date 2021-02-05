شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل تشريعى مرتقب لقانون الرياضة.. اعرف الأسباب والتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماع لجنة الشباب والرياضة مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذى أعلن خلالها أنه سيتم تعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة القادمة، وتقديم التعديل في مشروع قانون إلي مجلس النواب.

وحسب تصريحات لـ"صبحى" على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فإن تطبيق القانون على أرض الواقع أظهر الحاجة إلى ضرورة تعديل بعض المواد بما يخدم العمل الرياضى العام، مؤكدا أن كل تعديل يهدف إلى تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضة في مصر، كما أظهرت الحاجة إلى أنه يجب تطويره وتقديم تعديلات عليه من أجل مزيد من حوكمة الرياضة للمضى قدما بالعمل فى المنظومة الرياضية لمزيد من الرقى بها وتطويرها بما يخدم النظرة المستقبلية للرياضة المصرية في ظل التحديات القائمة.

ونرصد أسباب الحاجة للتعديل بناء على تصريحات وزير الشباب والرياضة :

- ضبط المنظومة الرياضية ما ينعكس على الصالح العام.

- تطبيقه أظهر الحاجة لتعديله لخدمة العمل الرياضي العام.

- تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضة في مصر.

- ضمان مزيد من حوكمة الرياضة للمضى.

- خدمة النظرة المستقبلية للرياضة المصرية فى ظل التحديات القائمة.

- تعديل البنود الخاصة بالتحكيم الرياضى.

- وصف بعض النواب القانون الحالى بسىء السمعة.

- إضافة تعديلات به تجعله محفزا للاستثمار الرياضى .

- السماح فيه بتمثيل أكبر للأندية الرياضية فى الأقاليم داخل الاتحادات.