رصد ميزانية قدرها 10 ملايير درهم برسم سنة 2021 لصندوق التمويل الطرقي

جدة - عبدالحي حسين - صادق مجلس إدارة صندوق التمويل الطرقي، خلال اجتماع عقده مؤخرا بالرباط، على ميزانية الصندوق برسم سنة 2021 والتي تبلغ 10 ملايير درهم.

وأفاد بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأن المجلس أعطى أيضا موافقته على مخطط العمل برسم سنة 2021، كما اطلع على المخطط الثلاثي 2021-2023 لصندوق التمويل الطرقي.

كما اطلع المجلس، خلال هذا الاجتماع، على الوضع المالي لصندوق التمويل الطرقي، وصادق على الحسابات برسم سنة 2019.

وأضاف البلاغ أنه قد تم إخبار مجلس الإدارة بالتغييرات التي طرأت على ميزانية الصندوق خلال سنة 2020، مشيرا إلى أن المجلس اطلع أيضا على وضعية إنجازات الصندوق برسم سنة 2020، والتي اتسمت بمواصلة تنفيذ برنامج تحديث الشبكة الطرقية بمبلغ مالي قدره حوالي 2 مليار درهم، فضلا عن برنامج الشراكة بكلفة اجمالية بلغت 17،8 مليار درهم.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه في ختام أشغال هذا الاجتماع، أعطى المجلس موافقته على مقترح النظام الأساسي لموظفي الصندوق، وتوظيف 4 أشخاص برسم سنة 2021.