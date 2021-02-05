اخبار العالم

عاجل.. الحكومة الشرعية تعلق على خطاب اليمن

0 نشر
متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الحكومة الشرعية تعلق على خطاب اليمن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الجمعة 5 فبراير 2021

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، بما ورد في خطاب الرئيس الامريكي جو بايدن بالتأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها :"نرحب بتعيين تيم ليندركينج كمبعوث خاص لليمن وهو ما يعد خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة الصديقة ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران". 

وجددت الحكومة إلتزامها التام بالعمل مع من وصفتهم بـ "الأشقاء في تحالف دعم الشرعية (الذي تقوده ) وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل والمستدام في اليمن. 

وأكدت بأن الحل السياسي يجب أن "يستند على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216". 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا