شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بالتزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن سيادتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت مملكة البحرين بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بشأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

وتعرب وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، مرحبة بتعيين السيد تيم ليندركينج مبعوثا للولايات المتحدة لليمن، لما يتمتع به من خبرة ودراية بالشؤون اليمنية والاقليمية.

كما تشيد وزارة الخارجية بما قامت به المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة لتعزيز فرص التوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية، استنادا الى المرجعيات الدولية المعتمدة ممثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، منوهة بما تبذله المملكة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.