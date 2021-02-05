شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يتعهد بملاحقة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بمواصلة المعركة ضد الإرهاب، وقال في كلمة أمس الخميس، أثناء زيارة إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لوداع ضحايا أبناء المؤسسة العسكرية: سقوط هؤلاء الأبطال نتيجة الغدر والجبن لن يزيدنا إلا إصرارًا على مواجهة المجرمين بالروح القتالية العالية نفسها، والتصدي لهم ولمَنْ يقف وراءهم ممن يريدون ضرب الدولة التونسية.

وأضاف: إننا نقف اليوم مصرين على مواصلة المعركة على الجبهات كافة، معربًا عن اليقين بالانتصار.

وفقدت تونس أربعة عسكريين الأربعاء إثر انفجار لغم في ولاية سيدي بوزيد، أثناء مهمة عسكرية لملاحقة عناصر إرهابية.

واستحضر سعيد في كلمته خصال أبطال بلاده، ونوّه بشجاعتهم واستبسالهم دفاعًا عن الوطن من الأعداء المتربصين.