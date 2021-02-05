دعم أمن السعودية.. خالد بن سلمان يرحب بتصريحات بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، الجمعة، بالتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع الهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها بالمنطقة.

ورحب نائب وزير الدفاع السعودي، في تغريدات عبر تويتر، بتعيين المبعوث الأمريكي الجديد لليمن، قائلًا "نتطلع لمواصلة العمل مع واشنطن من أجل الوضع الإنساني وضمان السلام والاستقرار هناك".



وأكد الأمير خالد بن سلمان، أن السعودية مستمرة في دعمها الكامل للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، كما شدد على دعم الشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في كل الجبهات وبكل حزم.

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن المملكة تتطلع إلى العمل مع المبعوث الأمريكي لليمن من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل هناك كجزء من رؤية واشنطن والرياض المشتركة لمنطقة تتمتع بالسلام والازدهار.

وأمس الخميس، أدان الرئيس الأمريكي الهجمات الصاروخية على السعودية، متعهدا بالحفاظ على أمن المملكة.

وقال بايدن إن السعودية تواجه تهديدات من قوى مدعومة من إيران، في إشارة إلى تهديدات الحوثيين باستمرار للمملكة.

الرئيس الأمريكي أكد كذلك أن إدارته تبذل جهودًا حثيثة لحل الأزمة اليمنية، لافتاً إلى تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثًا خاصًا بشأن اليمن.