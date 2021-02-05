شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن كلبان يؤكّد توزيع أرباح لمساهمي «دبي للاستثمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي للاستثمار» عن نية الشركة توزيع أرباح نقدية عن نتائج العام 2020، من دون أن يكشف عن حجم هذه التوزيعات. يأتي ذلك على الرغم من تراجع أرباح الشركة بنسبة 47% لتصل إلى نحو 348 مليون درهم، بسبب خسائر في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة «دبي للاستثمار» في تصريحات لـ «سي إن بي سي» عن عزم الشركة بيع مشروع مردف بما يصل إلى 400 مليون درهم.

وبحسب بن كلبان فإن الشركة أخذت 480 مليون درهم كمخصصات، فتراجعت إيراداتها بنحو 8% مُسجلة 2.7 مليار درهم. وقال نائب رئيس الشركة إن لدى «دبي للاستثمار» 2.2 مليار درهم أصول سائلة، ومشروع بأكثر من 500 مليون درهم في الفجيرة، فيما يصل حجم الاقتراض إلى 500 مليون دولار لتمويل مجمع دبي الاستثمار.

وفيما يتعلق بصندوق المال كابيتال رجّح بن كلبان أن يحقق عائدات 7%، متوقعاً رفع حجم الصندوق إلى 1.2 مليار درهم.