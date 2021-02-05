شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: الأمل يتجدد بالتلاقي الإنساني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن العالم اليوم وفي ظل أزمة «كوفيد 19»، بحاجة أكثر من أي وقت، إلى التعاون والتعاضد، لمواجهة مختلف التحديات.

وقال سموّه عبر «تويتر» الخميس «في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، يتجدد الأمل بالتلاقي الإنساني على المبادئ المشتركة القائمة على السلام، والتنمية المستدامة، ومد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات. وفي هذا اليوم، نستذكر بمزيد من الاعتزاز نهج التسامح والتعايش والتآخي، الذي جعله الأب المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، رسالة الإمارات إلى العالم، وها نحن اليوم نشهد هذه المبادئ تتجسد في رؤى ومبادرات وحوارات عالمية مؤثرة وملهمة».