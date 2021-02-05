شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد: محمد بن زايد أسـس عهــداً إنســانياً جديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نسج بُردة ميلاد اليوم الدولي للأخوة الإنسانية في أبوظبي.. عاصمة التآخي والسلام بمباركة فضيلة شيخ الأزهر وقداسة بابا الفاتيكان .. ليحتفي به العالم أجمع.. وبحكمته أرسى أركان البيت الإبراهيمي.. ليؤسس عهداً إنسانياً جديداً.