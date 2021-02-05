شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يشيد بمبادرات الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالمبادرات الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات حول العالم، وأكد أنها تعزز أوجه التضامن مع القضايا الإنسانية العاجلة والملحة وحشد الدعم والتأييد لضحايا الكوارث والأزمات.

وقال إن الإمارات ظلت على الدوام سنداً قوياً وداعماً أساسياً لبرامج اللجنة الدولية وعملياتها الإنسانية في مختلف الساحات، مشيراً إلى دور الهلال الأحمر الإماراتي المتنامي في تقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيها في كل مكان ودون تمييز.

وأعرب عن تقديره لسرعة استجابة الهيئة للنداءات الإنسانية التي تصدرها اللجنة الدولية خلال الأزمات والكوارث الطارئة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمقرها، بيتر مورير بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

ورحب الأمين العام بزيارة رئيس اللجنة الدولية لمقر الهيئة وأكد أنها تفتح مجالات أرحب للتعاون البناء في المجال الإنساني، ونوه بحرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، على إقامة علاقات شراكة قوية مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتبوؤ الهيئة مراكز متقدمة ضمن منظومة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتمتين جسور التعاون معها لتلبية الاحتياجات المتزايدة في المجال الإغاثي والإنساني والتنموي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في العديد من القضايا الإنسانية، واستعرضا التحديات التي تواجه الساحة الدولية، وفي مقدمتها قضايا اللاجئين والنازحين والمتأثرين بالنزاعات والكوارث، والجهود المبذولة من الطرفين لتخفيف معاناتهم وتحسين سبل حياتهم.

وتم الاتفاق على تعزيز أوجه التنسيق بين الجانبين في هذا الصدد، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجالات أخرى، كالتدريب والتأهيل وتعزيز القدرات الميدانية للعاملين والمتطوعين، ونشر مبادئ وثقافة القانون الدولي الإنساني. (وام)