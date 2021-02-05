شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب الحرية: آلية حجز لقاح كورونا لم تشهدها المنظومة الصحية من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية، بأداء وزارة الصحة المصرية بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى تنفيذ خطة الدولة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع اللقاح المضاد للفيروس.

ولفت النائب أحمد مهنى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن المنظومة الإلكترونية ساهمت كثيرا فى تنظيم عملية الحجز للحصول على اللقاح وجعلت الأمر أكثر تنظيما بشكل لم تشهده منظومة الصحة فى مصر من قبل.

كما أشار مهنى عضو مجلس النواب، إلى أن الوزيرة الدكتورة هالة زايد كانت على قدر المسئولية في فترة من أصعب الفترات التى مرت بها البلاد بل والعالم كله تأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من ذلك نجحت فى مواصلة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالشأن الصحي مثل القضاء على قوائم الانتظار وبدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.