خالد بن سلمان: المملكة مستمرة في دعمها للتوصل إلى حل شامل في اليمن

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له على حسابه "تويتر" أن المملكة تؤكد استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم".



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