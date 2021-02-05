بايدن: سنواصل دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.

وقال في خطاب من وزارة الخارجية «السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران».

كما أعلن عودة الدبلوماسية الأمريكية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية قائلًا «سنقوم بإعادة التحالفات لمواجهة التحديات ويجب الاعتماد على الدبلوماسية»، مبينًا سنعمل مع شركائنا لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون.

تعاون دولي

وأوضح علينا العودة إلى مبدأ التعاون الدولي المشترك، وقال وافقنا مع روسيا على تمديد اتفاقية ستارت مؤكدًا «أوضحت للرئيس بوتين اختلافي مع من سبقني من الرؤساء».

وفي الشأن اليمني طالب بإنهاء الحرب في اليمن.