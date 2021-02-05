«العدل الدولية» ترد دعوى قطر ضد الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أيدت محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أمس، الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر بشأن القضية المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة في حكمها النهائي الملزم وغير القابل للاستئناف.

وعقدت جلسة عامة للمحكمة في قصر السلام في لاهاي، أمس، وتلا القاضي عبدالقوي أحمد يوسف رئيس المحكمة الحكم، حيث حضرت عن دولة الإمارات عند صدور الحكم الدكتورة حصة العتيبة، وكيل الدولة في هذه القضية، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا.

واعتبرت المحكمة أن الإجراءات المتخذة من قبل دولة الإمارات لا تشكل تمييزاً عنصرياً، وفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبناء على ذلك قدرت المحكمة بأنها ليست ذات اختصاص، ورفضت الدعوى المرفوعة من قبل قطر بموجب الاتفاقية.

وثمن عبدالله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ما توصلت إليه محكمة العدل الدولية في حكمها، مؤكداً على احترام دولة الإمارات المطلق للمحكمة وتقديرها لعملها.

وأكد أن دولة الإمارات عملت على تنفيذ التزاماتها كافة، وفقاً لـ«اتفاق العُلا»، وأنهت جميع الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر، بموجب البيان الصادر بتاريخ 5 يونيو 2017، مؤكداً على أن دولة الإمارات تتطلع إلى تحقيق التنفيذ الكامل والالتزام بـ«اتفاق العلا» وتنفيذ آلياته.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ترحب بجميع الجهود المبذولة لتحقيق التنسيق بين الأطراف كافة في القضايا والموضوعات المشتركة، من أجل تحقيق أهداف بيان العُلا، ورؤية قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.