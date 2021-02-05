باريس وواشنطن تؤكدان الضرورة الملحة لتشكيل حكومة لبنانية

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان-ايف لودريان، أمس، لبنان إلى المسارعة في تشكيل حكومة، وهو الشرط المسبق لتوفير «دعم هيكلي وطويل الأمد» من المجتمع الدولي لبيروت.

وفي بيان مشترك، شدد الوزيران على «الضرورة الملحة والحيوية لأن يقوم المسؤولون اللبنانيون أخيراً، بتنفيذ التزاماتهم بتشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلية، وبالعمل على تحقيق إصلاحات ضرورية تتوافق مع تطلعات الشعب اللبناني».

ومن جانبها، اعتبرت سفيرة فرنسا في بيروت في ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت أنه من «غير المقبول» عدم التزام القوى السياسية تعهداتها تشكيل حكومة تقرّ إصلاحات ضرورية، فضلاً عن غياب تقدم في التحقيق في المأساة المروعة.

وغرقت البلاد في دائرة من المراوحة السياسية بعد استقالة الحكومة إثر انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس، الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

وقالت سفيرة فرنسا آن غريو في بيان: «بعد مرور ستة أشهر على الانفجار، من غير المقبول أن يكون اللبنانيون لا يزالون ينتظرون أجوبة من قادتهم» في قضية الانفجار.

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار، الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

إلا أن التحقيق في الانفجار لم يثمر عن أي نتيجة حتى الآن، رغم توقيف أكثر من 20 شخصاً. ودخلت السياسة على خط التحقيق، وساهمت في عرقلته، خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين.

ورغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا، ما تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.

وفي هذه الأثناء، نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية «رفضاً للمماطلة في التحقيقات المتعلقة بالتفجير، بعد مرور ستة أشهر على حدوثه».

وأعلن الأهالي «رفضهم التام لتوقيف الثائرين والناشطين في طرابلس»، واعتبروا «أن هؤلاء المحتجين ليسوا هم من أحرقوا مبنى البلدية في المدينة»، وحملوا السلطة المسؤولية عن انفجار المرفأ بسبب سكوتهم على وجود نيترات الأمونيوم. وطالبوها بالرحيل، كما نددوا بمقتل الناشط البارز لقمان سليم.