«التحالف الدولي»: «داعش» ما يزال يمثل تحدياً للعراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أكد التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، أن تنظيم «داعش» الإرهابي ما يزال يمثل تحدياً في العراق، مشيراً إلى أن عملية تفجيري ساحة الطيران الشهر الماضي تؤكد استمرار قدرة التنظيم على تنفيذ أعمال إرهابية.

وقال الكولونيل واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في رسالة بالبريد الإلكتروني «داعش مهزوم إقليمياً، لكنه ما يزال يمثل تحدياً»، مشيراً إلى الحاجة إلى «مواصلة الضغط المستمر على الجماعة الإرهابية».

وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من زيادة أنشطة «داعش»، لافتين إلى «الانفجار المزدوج في سوق بغداد الشهر الماضي».

وحذروا من أنه في بعض أجزاء العراق وسوريا، نجح «داعش» في «تشكيل بيئة حاضنة، للانطلاق من جديد».

وتعرضت ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد خلال الشهر الماضي، إلى تفجيرين عنيفين، نفذه انتحاريان، وأسفر عن مقتل 32 مدنياً وإصابة 110 جرحى. ومن جانبها، أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية في العراق، ضبط وكرين، أحدهما عبارة عن مخبأ للأسلحة بعملية استخباراتية على الشريط الحدودي في عمق صحراء محافظة الأنبار.