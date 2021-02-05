إحالة نتائج أولية بخصوص «المركزي اللبناني» للقضاء السويسري

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

أحال النائب العام التمييزي في لبنان إلى السلطات السويسرية نتائج أولية رداً على طلب للمساعدة في تحقيقها بقضية غسل أموال تتعلق بمصرف لبنان المركزي، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أمس.

وأضافت الوكالة الرسمية أن القاضي غسان عويدات أرسل المعلومات عبر القنوات الدبلوماسية، وطلب في المقابل تزويده بالمستندات لدى المحققين السويسريين.

وقالت: «إن عويدات سيقدم للسويسريين أيضاً مستندات من مصرف لبنان، وهيئات مصرفية أخرى».

وكان مكتب المدعي العام السويسري قال في يناير الماضي: «إنه طلب المساعدة من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في قضية غسل أموال خطيرة واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان».

ولم يذكر ما إذا كان حاكم البنك المركزي رياض سلامة مشتبهاً به. ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات، وأجاب على أسئلة من المدعي العام التمييزي في 21 يناير.

ويقود سلامة مصرف لبنان منذ 1993. وصار أداؤه محل تدقيق في لبنان بعد انهيار النظام المالي في 2019، وهو ما تسببت في تهاوي قيمة الليرة اللبنانية، والتخلف عن سداد الدين السيادي.