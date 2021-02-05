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السعودية ترحب بخطاب بايدن في الدفاع عن سيادة المملكة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 42 دقيقة
المملكة العربية السعودية

علم المملكة العربية

رحبت المملكة العربية السعودية بخطاب الرئيس الأميركي جو بايدن فيما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة في التعاون مع المملكة في الدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تواجهها.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن السعودية رحبت بما ورد في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن فيما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة في التعاون مع المملكة في الدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تواجهها.

كما نقلت الوكالة عن بيان القول إن المملكة “تؤكد على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وترحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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