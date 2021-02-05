اخبار العالم

ولي عهد ابو ظبي اتصل ببابا الفاتيكان وشيخ الأزهر

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 56 دقيقة

البابا فرنسيس - شيخ الأزهر - ولي عهد أبو ظبي

اتصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد زايد آل نهيان، بشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.

وأشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه “تحدثت مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس، بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة ، فالإمارات ستواصل العمل لدعم كل ما يرسخ التضامن الإنساني لإيمانها بأنه الطريق الوحيد لبناء حاضر مشرق للبشرية ومستقبلها”.

وأوضح أن “البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، أعربا عن تقديرهما لدور ولي عهد أبو ظبي في بناء جسور التفاهم وتعزيز رسالة الأخوة الإنسانية والسلام إلى العالم خاصة رعايته توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بالإمارات”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا